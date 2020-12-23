Дуров анонсував початок монетизації Telegram: які послуги залишаться безкоштовними

З 2021 року в месенджері Telegram можуть з'явитися платні функції. Це пов'язано з тим, що обслуговування його роботи у міру зростання кількості користувачів стає все дорожчим.

Про це заявив засновник сервісу Павло Дуров у своєму Telegram-каналі. Він пообіцяв, що монетизація месенджера буде відбуватися ненав'язливо – платити запропонують за нові можливості, а поточні сервіси залишаться безкоштовними.

"Протягом більшої частини історії Telegram я оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів – і відповідних витрат", – написав він.

Дуров зазначив, що монетизувати месенджер планують за рахунок додаткових функцій для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Засновник Telegram підкреслив, що звичайні користувачі продовжать користуватися месенджером безкоштовно.

"Усі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами. Вважаємо, що реклама в особистих і групових чатах неприйнятна. Спілкування між людьми не повинно перериватися на рекламу", – сказано у повідомленні.

Однак, за його словами, пабліки з великою кількістю підписників, власники яких самі заробляють на публікації рекламних оголошень, чекають зміни. Крім того, в месенджері можуть з'явитися платні стікери з відсотком від продажів для художників. Безкоштовні стікери також залишаться у застосунку.

Дуров додав, що монетизація дозволить Telegram залишитися незалежним і зберегти свої цінності.

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