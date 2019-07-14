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"Доживемо лише до понеділка": в мережі почалася нова істерія через Нібіру

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У мережі почалася нова істерія, пов'язана з можливим кінцем світу через планету-вбивцю Нібіру.

Примітно, що цього разу приводом стали відразу кілька фото, які нібито можуть свідчити про апокаліпсис.

Перший знімок відобразив дивний предмет продовгуватої форми над індійським штатом Ассам. За словами очевидців, він дуже швидко пролетів і максимально наблизився до поверхні.

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"Корабель" з Нібіру

"Корабель" з Нібіру

РІА VistaNews

Уфологи запевнили, що дивний об'єкт, який бачили сотні людей, – це космічний корабель з планети Нібіру, на якому прилетіли аннунаки. Стверджується, що прибульці прибули, щоб перевірити свою роботу. Нібито останні природні катаклізми, зокрема потоп у США та Індії влаштували саме вони і тепер прилетіли зафіксувати результати.

Крім того, уфологи впевнено відстоюють версію екстрасенса Чіко Ксавьера, що Землю очікує всесвітня катастрофа через Нібіру, яка відбудеться 21 липня 2019 року. "Не виправимося – цикл із 47 землетрусів з 17 по 21 липня зачистить Землю до базальту", – запевнив він.

Друге фото, яке викликало неспокій, нібито виявили в секретних архівах NASA. У мережі стверджують, що воно свідчить про кінець світу, який відбудеться вже 16 липня 2019 року через зіткнення Землі з Нібіру.

Земля зіткнеться з Нібіру

Земля зіткнеться з Нібіру

Politeka.net

Жителі нашої планети нібито зможуть побачити Нібіру 15 липня, так як вона буде рухатися з боку Сонця.

На підтвердження псевдовчені привели пророцтво Распутіна, яке вже розповсюдили ЗМІ: "Сніг піде в липні, а троянди зацвітуть в грудні. Три дні на небі не буде сонця, світ огорне туман темряви. Скрізь буде панувати відчай і плач, а смерті люди будуть чекати, як порятунку ".

У мережі істерія через Нібіру

У мережі істерія через Нібіру

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше конспірологи висловили думку, що Нібіру принесе на Землю апокаліптичні шторми та землетруси і знищить нашу планету за годину.

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Тема
Кінець світу
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кінець світу
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Даниил Иванов
Даниил Иванов
Не надоело ли уфологам над людьми издеваться?
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Литвиненко Олександр
Литвиненко Олександр
Я так поняв, шо на роботу в понеділок(16го) можна вже не йти?
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Литвиненко Олександр, понедилок треба йти бо це ще 15 е.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Шо, опять?
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