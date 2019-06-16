Блогери з США зняли пародійний ролик про те, як роботи можуть відреагувати на приниження з боку людей.
В оприлюдненому на YouTube ролику можна побачити, як розробники знущаються над своїми творіннями. Вони пхають ногами, б'ють, з усієї сили кидають предмети в електронну людину Boston Dynamics, намагаючись перешкодити їй виконати завдання (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).
Однак робот витримує всі випробування.
Роботи Boston Dynamics
Кадр з відео
Також на відео відображений вельми примітний момент – робот вириває ключку у співробітника Boston Dynamics, якою той хоче його побити. Закінчується ролик тим, що роботу "зриває дах" і він починає бити розробників у відповідь і навіть бере їх на приціл пістолета.
Тільки в кінці відео стає ясно, що це майстерна постановка, а роль робота виконувала людина.
За добу дане відео вже подивилося більше 1,7 мільйона осіб. Коментатори вражені тим, як творці ролика їх "розвели".
Дограєтеся, шкіряні виродки pic.twitter.com/rUxEWBvpon- Mikhail Golub (@golub) 15 червня 2019 р
Навіть роботи навчилися робити те, що ніяк не навчиться робити російська опозиція pic.twitter.com/UEO6p8qlz1- Пeрзідент Роіссі (@KermlinRussia) 15 червня 2019 р
Зі звуком pic.twitter.com/t0Pdnf65ms- Пан 3й т⭕ст ™ (@ DFENS3000) 15 червня 2019 р
Відзначимо, що американська компанія Boston Dynamics відома на весь світ завдяки своїм високотехнологічним роботам. Компанія постійно працює над поліпшенням своїх розробок –вони вже вміють бігати по пересіченій місцевості, ловити і переміщати вантажі, і навіть робити сальто.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай запідозрили в підготовці "армії роботів", які здатна самі приймати рішення в боях.
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