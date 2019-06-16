Блогери з США зняли пародійний ролик про те, як роботи можуть відреагувати на приниження з боку людей.

В оприлюдненому на YouTube ролику можна побачити, як розробники знущаються над своїми творіннями. Вони пхають ногами, б'ють, з усієї сили кидають предмети в електронну людину Boston Dynamics, намагаючись перешкодити їй виконати завдання (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Однак робот витримує всі випробування.

Роботи Boston Dynamics Кадр з відео

Також на відео відображений вельми примітний момент – робот вириває ключку у співробітника Boston Dynamics, якою той хоче його побити. Закінчується ролик тим, що роботу "зриває дах" і він починає бити розробників у відповідь і навіть бере їх на приціл пістолета.

Тільки в кінці відео стає ясно, що це майстерна постановка, а роль робота виконувала людина.

За добу дане відео вже подивилося більше 1,7 мільйона осіб. Коментатори вражені тим, як творці ролика їх "розвели".

Навіть роботи навчилися робити те, що ніяк не навчиться робити російська опозиція pic.twitter.com/UEO6p8qlz1 - Пeрзідент Роіссі (@KermlinRussia) 15 червня 2019 р

Відзначимо, що американська компанія Boston Dynamics відома на весь світ завдяки своїм високотехнологічним роботам. Компанія постійно працює над поліпшенням своїх розробок –вони вже вміють бігати по пересіченій місцевості, ловити і переміщати вантажі, і навіть робити сальто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай запідозрили в підготовці "армії роботів", які здатна самі приймати рішення в боях.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!