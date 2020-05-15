До Землі наблизилася нова комета: очікується вибух

Нова комета під назвою SWAN наблизилася до Землі на мінімальну відстань.

Як пише The New York Times, комета розташована за 84 млн км від нашої планети, в південній півкулі Землі її можна спостерігати неозброєним оком.

Комета SWAN Chilescope

За словами астронома-любителя з Австралії Майкла Маттіаццо, який першим помітив комету і спостерігав два сплески її яскравості, 27 травня SWAN наблизиться до Сонця.

"Я припускаю, що вона знову вибухне, перш ніж остаточно розпадеться", – зазначив він.

Небесне тіло C/2020 F8 (SWAN) було відкрито Маттіаццо 11 квітня. Увагу дослідника привернули фотографії від 25 березня, зроблені приладом-вимірником сонячного вітру SWAN (Solar Wind ANisotropies instrument), встановленим на борту космічного апарату SOHO.

На цих знімках астроному вдалося виявити нове небесне тіло з зеленим хвостом завдовжки приблизно 16 млн км, яке виявилося кометою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, космічний телескоп "Габбл" сфотографував множинні осколки комети C/2019 Y4 Atlas, які на великій швидкості рухалися в бік Сонця.