До Землі мчить астероїд розміром із футбольне поле: названа дата "зіткнення"

До Землі наближається астероїд 2006 QV89 розміром із футбольне поле. Імовірність зіткнення становить один шанс із семи тисяч.

Як пише International Business Times, можливою датою зіткнення може стати 9 вересня 2019 року. У складеному Європейським космічним агентством списку навколоземних об'єктів, які викликають найбільшу стурбованість серед фахівців, це небесне тіло займає четверте місце.

При цьому зазначено, що згідно з результатами моделювання, існує велика ймовірність, що астероїд пролетить повз на відстані понад 6,7 мільйона кілометрів.

До Землі мчить астероїд ВВС

З'ясувалося, що небесне тіло, яке увійшло в атмосферу Землі у січні 2014 року, прилетіло з іншої планетної системи, розташованої десь в диску Чумацького Шляху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року в NASA провели перші загальпланетарні вчення на випадок зіткнення Землі з величезним астероїдом, проте вони не увінчалися успіхом.

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