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До Землі мчить астероїд: NASA зробило попередження

6.6тЧитати матеріал російською

До Землі наближається нещодавно виявлений астероїд 2019EA2.

Про це попереджає NASA. 30-метровий небесний об'єкт максимально зблизиться з нашою планетою 22 березня.

Він пролетить на відстані в 305 тисяч кілометрів від Землі.

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Ближче, ніж Місяць: до Землі мчить найбільший у 2019 році астероїд

До Землі мчить астероїд: NASA зробило попередження

Астероїдами вважаються космічні тіла з діаметром більше 30 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про небесне тіло, яке наближається до Землі, раніше писали ЗМІ. "Нещодавно виявлений астероїд, що отримав позначення EA9, пронесеться біля Землі на відстані 0,80 відстані до Місяця/ 0,00204 астрономічних одиниць (305 179 км/189 629 миль)", – розповідали вони.

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NASA
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