Для суперкара Маска вигадали особливий бункер на випадок катастрофи: постапокаліптичні фото

Компанія Lars Buro представила концепт броньованого бункера Cyberbunker для концептуального авто Ілона Маска.
На офіційному сайті нью-йоркські інженери показали знімки своєрідної постапокаліптичної резиденції для власників Cybertruck.
Бункер можна розмістити де завгодно, тому що він зможе витримати найрізноманітніші умови. Розробники планують виділити 55 квадратних метрів під гараж. У ньому буде місце для пари автомобілів.
бункер Cyberbunker
larsburo / cybunker
Ще 167 квадратних метрів можна використовувати в якості житлового приміщення. Cyberbunker буде оснащено безшовном дахом, що представляє поверхню сонячної батареї, та всілякою електронікою.
бункер Cyberbunker
larsburo / cybunker
Житлове приміщення всередині - Cyberbunker
larsburo / cybunker
Cyberbunker - будинок / гараж
larsburo / cybunker
Cyberbunker
larsburo / cybunker
Суперкар Маска
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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня Ілона Маска помітили за кермом електричного пікапа Cybertruck, який було анонсовано в кінці листопада на виставці в Лос-Анджелесі.
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