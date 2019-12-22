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22 грудня • оновлено в 17:16
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Для суперкара Маска вигадали особливий бункер на випадок катастрофи: постапокаліптичні фото

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Компанія Lars Buro представила концепт броньованого бункера Cyberbunker для концептуального авто Ілона Маска.

На офіційному сайті нью-йоркські інженери показали знімки своєрідної постапокаліптичної резиденції для власників Cybertruck.

Бункер можна розмістити де завгодно, тому що він зможе витримати найрізноманітніші умови. Розробники планують виділити 55 квадратних метрів під гараж. У ньому буде місце для пари автомобілів.

бункер Cyberbunker

бункер Cyberbunker

larsburo / cybunker

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Ще 167 квадратних метрів можна використовувати в якості житлового приміщення. Cyberbunker буде оснащено безшовном дахом, що представляє поверхню сонячної батареї, та всілякою електронікою.

бункер Cyberbunker

бункер Cyberbunker

larsburo / cybunker

Житлове приміщення всередині - Cyberbunker

Житлове приміщення всередині - Cyberbunker

larsburo / cybunker

Cyberbunker - будинок / гараж

Cyberbunker - будинок / гараж

larsburo / cybunker

Cyberbunker

Cyberbunker

larsburo / cybunker

Суперкар Маска

Суперкар Маска

www.reddit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня Ілона Маска помітили за кермом електричного пікапа Cybertruck, який було анонсовано в кінці листопада на виставці в Лос-Анджелесі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ілон Маск
Тег
IT-технології
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