Топ-10 каналів для саморозвитку

Telegram - мессенджер, який стрімко розвивається і завойовує популярність, виступаючи альтернативою Facebook. Тут, фолловери, в основному черпають корисну інформацію, підписуючись на новинні канали, туристичні, самоосвіти та ін. Спільно з проектом @UaList зібрали для вас добірку каналів, які допоможуть поліпшити ваші мовні навички, розкажуть про цікаві курси для самоосвіти і не тільки.

"Солов'їна Мова" — вже з першого тижня перебування на каналі ви помітите, як покращується ваше мовлення. Долучайтесь заради вдосконалення рідної мови та боротьби із суржиком.

"Робота в Україні" — тут роздають гроші, але треба трошки попрацювати. А вакансії вже на каналі.

"Корисно" — про життя, психологію, та стосунки з іншими людьми. Кориснi поради для самовдосконалення.

"OpportunityforyouthUA" — найкращий в Україні ресурс зі стипендіями, стажуваннями, тренінгами та безкоштовними подорожами

"Спорт і Здоров'я" — канал для тих, хто хоче бути здоровим, сильним і максимально продуктивним! Лише корисна та важлива інформація.

Саморозвиток olegosoznanniy.com

"Робота за кордоном" — закордоном можна не тільки на лижах кататися, але й працювати. Вакансії на каналі

"Що подивитись - фільми кіно українською" — втомився витрачати час на пошук фільмів? Тоді цей канал для тебе, економ свій час і дивись тільки найкраще!

"Англійська на прокачку" — Вивчаєш англійську? Тоді тобі сюди

"Золото Дурова" — скільки можна заробити у Телеграм? Як зробити свій канал популярним та прибутковим. Ось про що тут.

"Словниковий запас" – канал, який допоможе вам збільшити свій словниковий запас + зрозуміти зміст слів, які ви використовуєте кожен день.

В каталозі "Канали Телеграм України" ви можете знайти ще більше цікавих каналів, які задовольнять всі ваші інтереси. Дізнавайтеся одразу про всі новинки у найбільшому каталозі, який щодня відбирає для вас цікаві українські Телеграм-канали.

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