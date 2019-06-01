Перше в історії: з'явилося сенсаційне відео сонячного затемнення

Британський інститут кіно і Королівське астрономічне суспільство представили перше відео в історії з повним сонячним затемненням, що сталося 28 травня 1900 року.

На офіційному сайті астрономічного суспільства розповіли, що було оцифровано найперше зображення цього явища, що рухається.

Кадри сенсаційного фільму відсканували фахівці з Національного архіву Британського інституту кіно, після чого всі зображення було зведено в відео із роздільною здатністю 4К.

Зображення сонячного затемнення 1990 року Кадр із сенсаційного відео

Зйомкою займалися британський ілюзіоніст Невіль Маскелін і американський астроном Джон Бекон під час експедиції Британської астрономічної асоціації до Північної Кароліни. Це була друга спроба зафільмувати сонячне затемнення. Плівки з першого разу було вкрадено в 1898 році в Індії.

Сонячне затемнення (ілюстративне фото) pixabay

"Фільм, як магія, поєднує в собі мистецтво і науку. Це історія про магію; магія і мистецтво, наука, кіно і розмиті лінії між ними. Історики раннього кіно шукали цей запис багато років", – розповів куратор німого фільму Британського інституту кіно Брайоні Діксон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Обсерваторія Event Horizon Telescope представила фотографії так званої тіні чорної діри в центрі галактики M87. Такі кадри було отримано вперше в історії.

До цього вчені прийшли до висновку, що чорні діри можуть не тільки поглинати практично будь-яку матерію Всесвіту, а й рухатися майже зі світловою швидкістю.

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