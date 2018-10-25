Дев'ять міфів про смартфони: що важливо знати

Смартфон не потрібно повністю розряджати перед першою зарядкою акумулятора, як і не потрібно ставити на пристрій антивірусні програми.

Про ці та інші помилки написало видання Gagadget.com.

Міф 1. На смартфони необхідно встановлювати антивірус.

На Android, в основі якого лежить ядро Linux, не існує вірусів у звичному розумінні цього слова, проте є шкідливі програми, які можуть отримати доступ особистих даних (карти пам'яті). Тому буде краще не змінювати налаштування безпеки, встановлені за замовчуванням. А також не встановлювати сторонні додатки з невідомих джерел.

З системою iOS все ще простіше. За всі роки існування ОС було всього пару десятків випадків виявлення вірусів. Це пов'язано з жорсткою політикою Apple щодо вмісту App Store, а також високою захищеністю системи.

Звичних антивірусів в App Store немає. Тому щоб повністю знизити і до того мінімальну небезпеку отримання вірусу на iOS: завжди оновлюйте систему, не робіть джейлбрейк і не переходьте за явно підозрілими посиланнями.

Міф 2. Закриття додатків збільшує час роботи смартфона

В системі Android запущені програми лише виглядають запущеними. Насправді вони залишаються в пам'яті телефону, щоб наступного разу їх можна було швидко відкрити. Так вони не споживають заряд вашого смартфона. Більше того, система самостійно відстежує додатки, які давно не вмикалися, і закриває їх, щоб відчистити оперативну пам'ять. В iOS все відбувається таким самим чином.

Вікно багатозадачності — це всього лише скріншоти останніх запущених програм.

А додаткові утиліти "Tasks Killer" насправді споживають додаткову енергію, а автоматичне закриття програм тільки сповільнює процес їхнього подальшого запуску.

Міф 3. Перед першою зарядкою треба повністю розрядити телефон

Цей міф був актуальним років 10-15 тому. Раніше на телефонах встановлювалися залізо-нікелеві і нікель-металгідридні акумулятори. З приходом літій-іонних акумуляторів все змінилося. У них відсутній так званий "ефект пам'яті". Виробники вкрай не рекомендують повністю розряджати такі акумулятори. Термін експлуатації таких акумуляторів вимірюється саме в кількості повних циклів розряду. Тому заряджайте ваш смартфон частіше, не доводьте рівень заряду до позначки нижче 20%, і ваш акумулятор прослужить вам ще довше.

Міф 4. Чим більше ядер у процесорі, тим продуктивніший смартфон

В реальності підозріло високі характеристики пристрою частіше мають абстрактний характер. Одним з прикладів є компанія Apple. Багато тестів доводять, що 2-х або 4-х ядерні процесори яблучної компанії істотно продуктивніші за 8-ми ядерних побратимів інших виробників.

Міф 5. Увімкнений Bluetooth споживає багато енергії

Будь-який фоновий процес витрачає заряд батареї, але у випадку з Bluetooth ця витрата настільки незначна, що її можна не брати до уваги. Для збереження заряду акумулятора краще рідше використовуйте мобільний інтернет, Wi-Fi-модуль або зменшіть яскравість дисплея.

Міф 6. Чим вищий дозвіл, тим якісніший дисплей

Насправді людське око здатне розпізнавати окремий піксель при значенні не більше 300 ppi (піксель на дюйм). Подальше збільшення пікселів не покращує якість зображення (наприклад, до 4К) і не дає жодного візуального ефекту. Зате такий дисплей споживатиме набагато більше енергії.

Міф 7. Кількість смуг сигналу впливає на якість зв'язку

Прямої залежності тут немає. Кількість поділок вказує лише потужність прийому сигналу від найближчої базової станції. На поширення мобільного сигналу впливає безліч факторів: земна поверхня в зоні прямої видимості антен, міська забудова, рухомі об'єкти, висота знаходження приймача (телефону), ліфтові шахти або розводка розеток, несприятливі погодні умови або перевантаженість мережі.

Міф 8. Чим більше мегапікселів, тим краще знімає камера

Але насправді кількість пікселів впливає всього лише на здатність знімка, тобто на його розмір. Реально ж за якість фотографії відповідає розмір пікселя — чим він більший, тим краще перенесення кольорів і ширший динамічний діапазон кадру. Від розміру пікселя залежить кількість захопленого ним світла і відповідно кількість шумів на фотографії.

Поступово ця тенденція змінюється. Багато компаній почали робити акцент на розмір пікселя і діафрагму. Саме тому в багатьох нових моделях смартфонів дозвіл матриці зменшується, але при цьому фотографії виходять краще.

Міф 9. Чим більше оперативної пам'яті, тим швидше працює система

По-перше, часто швидкість дії пристрою залежить від оптимізації програмного забезпечення. По-друге, для вирішення повсякденних завдань у вашому смартфоні досить мати пару гігабайтів оперативної пам'яті. Зайва пам'ять вам може знадобитися, якщо ви завзятий гравець або вам потрібно встановлювати вимогливі програми, які займатимуть багато оперативної пам'яті.

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