Cyberpunk 2077 видалили з PlayStation Store: гравцям повернуть гроші через баги. Відео

Компанія Sony Interactive Entertainment поверне гроші за придбану в PlayStation Store гру Cyberpunk 2077.

Як йдеться на офіційному сайті, з магазину відеоігор було вирішено прибрати тайтл польської студії CD Projekt RED.

"SIE прагне забезпечити високий рівень задоволення споживача, тому ми пропонуємо повне фінансове відшкодування всім геймерам, які придбали Cyberpunk 2077 через сервіс PlayStation Store", – йдеться в повідомленні.

В інформації вказано, що для повернення грошей потрібно відправити відповідний запит.

"Як тільки ми підтвердимо, що ви придбали Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, ми почнемо обробку вашого відшкодування. Зверніть увагу, що процес повернення може залежати від способу оплати і фінансової установи", – підкреслили в Sony.

Відзначимо, що після виходу Cyberpunk 2077 користувачі масово скаржилися на баги та технічні помилки в грі.

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