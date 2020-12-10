Cyberpunk 2077 в Росії вийшов зі скандалом: у мережі незадоволені озвученням гри

З виходом гри Cyberpunk 2077 користувачі мережі розкритикували російськомовну озвучку, де залучили російських знаменитостей.

Ролик на YouTube "Cyberpunk 2077 – Голоси зірок Найт-Сіті" набрав понад 26 тисяч дізлайков, що стало найгіршим показником на офіційному каналі гри.

Для озвучування персонажів залучили телеведучу і блогера Анастасію Івлєєву та музиканта Елджея. Також свої голоси ігровим персонажам подарували комік Данила Поперечний, шоумен Олександр Гудков та інші знаменитості в РФ.

Однак користувачі в коментарях під відео різко розкритикували вибір студії для озвучування. Зазначалося, що більшість віддадуть перевагу гру на англійській мові, ніж слухати голоси непрофесійних акторів дубляжу.

"Хіба кіберпанк не 18+? Як аудиторія цих людей зможе насолодитися їхніми голосами?", "Цей дует виглядає настільки неприродно і фальшиво, що касетна озвучка 90-х звучить як гра на арфі", "Якщо прибрати Івлєєву, Елджея і рудого, то, в принципі, буде нормально", "Я краще на англійській озвучці пограю, ніж буду таке слухати", " найшли кого взяти на озвучку. Навіщо люди, професіонали, краще молодих зірок інтернету взяти, з проблемами в дикції. Тільки в Росії напевно такий маразм", "Коли чекати патч, що вирізує це з прекрасної гри?", "Хто ці люди, і чому вони ніби з листа читають текст, який 5 хвилин тому скачавши, вперше побачили", – обурювалися в мережі.

Додамо, що вихід Cyberpunk 2077 став найуспішнішим за всю історію Steam. На старті в гру одночасно грало більше мільйона осіб.

Відзначимо, що запуск Cyberpunk 2077 відбувся в ніч на 10 грудня. Гра вийшла на ПК, PlayStation 4 і Xbox One, а також буде доступна на PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші оцінки і відгуки на гру Cyberpunk 2077.

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