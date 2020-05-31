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31 травня • оновлено в 17:53
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Дарина Дурова
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Crew Dragon Маска зістикувався з МСК: онлайн-трансляція

6.7т
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Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска в неділю, 31 травня, зістикувався з міжнародною космічною станцією.

Повне стикування відбулося о 17:16 за Києвом (10:16 за часом Східного узбережжя США)) – на кілька хвилин раніше запланованого графіка.

Після цього почалася процедура, в фіналі якої астронавти з Crew Dragon перейдуть на МКС.

Трансляція події безпосередньо ведеться з центру управління місіями NASA через YouTube-канал американського космічного агентства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Астронавти на борту Crew Dragon

Астронавти на борту Crew Dragon

Скрін відео

Очікується, що американські астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі переступлять поріг МКС о 19:45 за Києвом.

Crew Dragon у космосі

Crew Dragon у космосі

Скрін відео

Астронавти на борту корабля

Астронавти на борту корабля

Скрін відео

Нагадаємо, перший запуск космічного корабля від компанії SpaceX відбувся 30 травня з мису Канаверал із другої спроби.

Crew Dragon став першим пілотованим кораблем, запущеним із території США з 2011 року. Останні 9 років астронавтів доставляли на МКС російськими "Союзами".

Основне завдання місії на цьому етапі – підтвердити безпеку польотів на новому космічному кораблі та стикування з МКС із людьми на борту.

МКС

МКС

Скрін відео

Пряма трансляція події:

Момент стикування Crew Dragon із МКС:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Ілон Маск
Теги
космос SpaceX
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