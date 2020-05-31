Crew Dragon Маска зістикувався з МСК: онлайн-трансляція

Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска в неділю, 31 травня, зістикувався з міжнародною космічною станцією.

Повне стикування відбулося о 17:16 за Києвом (10:16 за часом Східного узбережжя США)) – на кілька хвилин раніше запланованого графіка.

Після цього почалася процедура, в фіналі якої астронавти з Crew Dragon перейдуть на МКС.

Трансляція події безпосередньо ведеться з центру управління місіями NASA через YouTube-канал американського космічного агентства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Астронавти на борту Crew Dragon Скрін відео

Очікується, що американські астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі переступлять поріг МКС о 19:45 за Києвом.

Crew Dragon у космосі Скрін відео

Астронавти на борту корабля Скрін відео

Нагадаємо, перший запуск космічного корабля від компанії SpaceX відбувся 30 травня з мису Канаверал із другої спроби.

Crew Dragon став першим пілотованим кораблем, запущеним із території США з 2011 року. Останні 9 років астронавтів доставляли на МКС російськими "Союзами".

Основне завдання місії на цьому етапі – підтвердити безпеку польотів на новому космічному кораблі та стикування з МКС із людьми на борту.

МКС Скрін відео

Пряма трансляція події:

Момент стикування Crew Dragon із МКС:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пуск Crew Dragon був запланований на 27 травня, але через погодні умови його перенесли.

Після успішного старту ракети Ілон Маск відповів на жарт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про доставку астронавтів на МКС за допомогою батута. "Батут працює", – сказав американський винахідник, викликавши сміх аудиторії.

Обидва астронавти NASA, які полетіли в космос на кораблі Маска, одружені на жінках-астронавтках.

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