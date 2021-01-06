Українські школярі створили розумну маску, яка відслідковує стан людини

Учень Дніпровського ліцею інформаційних технологій Артем Кисельов разом із командою створив розумну маску, яка може відстежувати пульс, частоту дихання, насиченість крові киснем, температуру тіла та повітря, що видихається.

Ці показники повинні допомогти діагностувати гострі респіраторні захворювання, зокрема й COVID-19, а також перебіг інфекції, передають "Факти".

Дані з датчиків, якими оснащена маска, передаються на смартфон. Інформація може надходити в єдину базу даних, щоб, наприклад, відслідковувати показники всіх медиків, які працюють у конкретній лікарні.

У поточному варіанті датчики мають бути розміщені не тільки на масці, але і на тілі людини. Однак, як каже Кисельов, удосконалення розробки триває.

"Одне із завдань – зменшити вагу і розміри пристрою, зробити його більш зручним (ергономічним), а також розмістити всю електроніку безпосередньо на масці", – зазначив хлопець.

На одному заряді батареї маска може працювати близько тижня.

Масового тестування розумної маски ще не проводили, однак Кисельов випробовував її на собі. Він розповів, що носив пристосування кілька годин, присідав – маска не спадала, а блок з іншою частиною датчиків надійно тримався на футболці.

Тестування проходило за участю лікарки-епідеміологині Надії Марченко.

"Це особливо цінно для людей, які лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. У перспективі, за задумом розробників, інформація з датчиків маски буде в онлайн-режимі передаватися на смартфон лікуючого лікаря", – зазначила Марченко.

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