Чому ваші старі iPhone такі цінні: з'явилося пояснення

Старі моделі iPhone такі цінні через матеріали та компоненти, з яких складається смартфон від Apple.

Як пояснив аналітик Росс Рубін, перероблені матеріали використовуються для виготовлення нових "яблучних" пристроїв, передає CNN.

"Виробники тепер більше наголошують на цій спрямованості, вони говорять про перероблені матеріали, які вони використовують для виробництва своїх телефонів", – розповів він.

Зазначається, що Apple веде роботу над тим, щоби зменшити кількість шкідливих викидів на своїх підприємствах. У планах компанії до 2030 року звести до нуля сумарний вуглецевий слід на виробництві.

На останній презентації Apple особливо наголошувала, що вбудовані магніти в новому iPhone 12 на 100% зроблені з перероблених рідкоземельних матеріалів. До того ж компанія постійно переробляє свої старі пристрої, витягуючи з них алюміній і вольфрам. Ці метали повторно використовуються в нових продуктах компанії.

Зазначимо, що в боротьбі за екологію нові iPhone 12 поставлятимуться в комплекті без зарядного пристрою та навушників.

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