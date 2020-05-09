Чому не можна заряджати смартфон на 100%: відповідь експертів

Смартфон потрібно відключати від мережі після того, як батарея зарядиться на 100%. Якщо телефон продовжує заряджатися, то це може привести до перегріву акумулятора, що значно скоротить час його роботи.

До такого висновку прийшли багато експертів і простих користувачів, після багаторічного досвіду користування смартфонами.

Щоб уникнути передчасного псування телефону бажано відключати зарядку, коли акумулятор зарядився на 90 або менше відсотків. Адже на такому принципі заснована "швидка зарядка": спочатку вона доходить до 70% за півгодини, після чого процес сповільнюється, щоб дати батареї охолонути.

Як правильно заряджати телефон

Також не потрібно доводити смартфон до повного розряду, що теж негативно позначається на батареї. Оптимально підтримувати заряд смартфона протягом дня, заряджаючи його.

Як повідомляв OBOZREVATEL: