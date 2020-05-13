Чому Android гальмує та як із цим боротися: поради експертів

Смартфон на операційній системі Android може починати гальмувати через стару "прошивку" ОС і важкі додатки..

Для уникнення проблем у швидкості роботи телефону можна вдатися до деяких налаштувань гаджетів, пише Lifehacker.

Оновлення ОС

Навіть найновіший смартфон із часом застаріває і починає "гальмувати". У такому разі немає необхідності переходити на оновлену ОС. Коли на старому смартфоні встановлена нова версія Android, гальма практично неминучі.

Android смартфон

Щоб уникнути таких проблем, потрібно вимкнути в телефоні автоматичне оновлення. Як варіант, можна перейти альтернативні, полегшені прошивки, наприклад LineageOS.

Нові додатки

Нові додатки для смартфона стають важчими і вантажать роботу смартфонів на Android. Наприклад, мобільний браузер Chrome займає майже 200 мегабайт, не враховуючи даних програм і кеша.

Для розвантаження телефону можна користуватися старими версіями програм або ж їх полегшеними версіями. Наприклад, Facebook Lite замість повноцінного клієнта Facebook, Skype Lite замість великовагового Skype, Opera Mini замість Chrome і так далі.

Також вантажать систему різні живі шпалери і віджети робочого столу смартфона. Також можна видалити додатки, які автоматично завантажуються і працюють у фоновому режимі.

Смартфон

Пам'ять смартфона

Щоб телефон швидко працював, потрібно, щоб його внутрішня пам'ять була вільною. Не варто "забивати" смартфон під зав'язку. Важливо, щоб хоча б 25% внутрішньої пам'яті залишалася вільною.

Для розвантаження пам'яті найкраще переміщати дані з внутрішньої пам'яті на SD-карту, де можна зберігати відео, музику і фото. Також варто іноді очищати файли кеша.

Апаратне скидання

Якщо нічого не допомагає і смартфон продовжує "тупити", то можна зробити апаратне скидання, попередньо подбавши про бекапи. Потім встановіть на пристрій тільки ті додатки, що вам дійсно потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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