Головна Новини
13 травня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Чому Android гальмує та як із цим боротися: поради експертів

9.5т
Читати матеріал російською

Смартфон на операційній системі Android може починати гальмувати через стару "прошивку" ОС і важкі додатки..

Для уникнення проблем у швидкості роботи телефону можна вдатися до деяких налаштувань гаджетів, пише Lifehacker.

Оновлення ОС

Навіть найновіший смартфон із часом застаріває і починає "гальмувати". У такому разі немає необхідності переходити на оновлену ОС. Коли на старому смартфоні встановлена нова версія Android, гальма практично неминучі.

Android смартфон

Android смартфон

Щоб уникнути таких проблем, потрібно вимкнути в телефоні автоматичне оновлення. Як варіант, можна перейти альтернативні, полегшені прошивки, наприклад LineageOS.

Нові додатки

Нові додатки для смартфона стають важчими і вантажать роботу смартфонів на Android. Наприклад, мобільний браузер Chrome займає майже 200 мегабайт, не враховуючи даних програм і кеша.

Для розвантаження телефону можна користуватися старими версіями програм або ж їх полегшеними версіями. Наприклад, Facebook Lite замість повноцінного клієнта Facebook, Skype Lite замість великовагового Skype, Opera Mini замість Chrome і так далі.

Також вантажать систему різні живі шпалери і віджети робочого столу смартфона. Також можна видалити додатки, які автоматично завантажуються і працюють у фоновому режимі.

Смартфон

Смартфон

Пам'ять смартфона

Щоб телефон швидко працював, потрібно, щоб його внутрішня пам'ять була вільною. Не варто "забивати" смартфон під зав'язку. Важливо, щоб хоча б 25% внутрішньої пам'яті залишалася вільною.

Для розвантаження пам'яті найкраще переміщати дані з внутрішньої пам'яті на SD-карту, де можна зберігати відео, музику і фото. Також варто іноді очищати файли кеша.

Апаратне скидання

Якщо нічого не допомагає і смартфон продовжує "тупити", то можна зробити апаратне скидання, попередньо подбавши про бекапи. Потім встановіть на пристрій тільки ті додатки, що вам дійсно потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Тимур Григоренко
Теги
Android Смартфон
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Это советы для тех кто впервые взял в руки телефон и пенсионеров ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
западенский рогуль
западенский рогуль
перейти на iOS
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Это не он тормозит, а владелец спешит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Технології

Коронавірус. Найважливіше

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги