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Врятують під час лих: дронам придумали незвичайне застосування

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Вчені зі Стенфордського університету і Disney Research розробили новий тип дронів — крихітні FlyCroTug. Їх потенційно можна буде застосовувати під час катастроф і лих.

Можливості безпілотників розробники продемонстрували на відео, повідомило видання Spectrum.ieee.org(щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Люди не можуть протиснутися через завалені уламками ділянки, не можуть увійти в палаючу будівлю і знайти там людей. Але це могли б зробити дрони.

Врятують під час лих: дронам придумали незвичайне застосування

Так, крихітні безпілотники не тільки достатньо малі, аби пересуватися тісними ділянками, але також можуть тягнути набагато більше за власну вагу, щоб отримувати доступ до нових сфер і навіть відчиняти двері.

Врятують під час лих: дронам придумали незвичайне застосування
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Вони спеціально обладнані для роботи з великими завданнями, завдяки інноваційній системі кріплення, яка дозволяє їм прив'язуватися до об'єктів, притискатися до них і щільно прилягати.

Як повідомляє видання, хоча дрони дуже здібні для своїх невеличких розмірів, вони все ще вимагають віддаленого керування від людини-оператора. Це не безпілотники зі штучним інтелектом, які працюють самі по собі. Але це не означає, що в майбутньому вони не зможуть отримати AI. Здебільшого вони розробляються для роботи в екстремальних умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у SpaceX зібралися встановити нове унікальне досягнення.

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