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Буде як у Нігерії: Facebook змінює соцмережу під вибори в Україні

1.2тЧитати матеріал російською

Соціальна мережа Facebook спеціально для України і низки країн посилить правила розміщення політичної реклами на час виборів.

Обмеження також торкнуться Нігерії, Індії та Європейського Союзу, передає Reuters.

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Спершу нові правила запрацюють у Нігерії. Там соцмережа встановила правила, згідно з якими відтепер тільки рекламодавці, які працюють у країні, зможуть показувати передвиборчу рекламу, зазначила директор із глобальної політики і зв'язків із громадськістю Facebook Кеті Харбат.

Директор управління продукцією Facebook Роб Лізерн додав, що в Індії напередодні весняних парламентських виборів політична реклама буде потрапляти в спеціальну онлайн-бібліотеку. Він пояснив, що збереження оголошень у бібліотеці протягом семи років є ключовим заходом у боротьбі з втручанням у вибори.

Зазначається, що Нігерія проводить президентські вибори 16 лютого, а Україна — 31 березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України.

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