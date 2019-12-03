"Боротися немає сенсу": Жданов розповів про супер-зброю України

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на озброєнні армії України є ракетний комплекс, проти якого "боротися немає сенсу".

Йдеться про ракетний комплекс "Точка У". Про це він розповів OBOZREVATEL.

"Проти "Точки У" немає засобів боротьби, боротися з нею марно. Ракети ближньої дальності долають системи ПРО безперешкодно, тому що вони не встигають на них реагувати. Ракета летить 6 хвилин на 300 кілометрів. Всі засоби ПРО її бачать, але відреагувати ніхто не встигає", – пояснив експерт.

Ракетний комплекс "Точка У"

"Проти неї можна застосовувати тільки лазерну зброю або гіперзвукову", – зауважив Жданов.

У цьому контексті він нагадав про те, що "під час війни в Перській затоці було зроблено 169 пусків по Ізраїлю балістичною ракетою Скад R -300, і всі 169 були вдалими. Через 10 років командувач НАТО зізнався, що жодної ракети вони так і не збили".

Експерт повідомив, що "Точки У" є на озброєнні в колишніх союзних республіках, а також у деяких країн-імпортерів радянських зразків озброєння.

Як писав OBOZREVATEL:

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