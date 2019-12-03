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3 грудня • оновлено в 20:26
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"Боротися немає сенсу": Жданов розповів про супер-зброю України

1.9т
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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на озброєнні армії України є ракетний комплекс, проти якого "боротися немає сенсу".

Йдеться про ракетний комплекс "Точка У". Про це він розповів OBOZREVATEL.

"Проти "Точки У" немає засобів боротьби, боротися з нею марно. Ракети ближньої дальності долають системи ПРО безперешкодно, тому що вони не встигають на них реагувати. Ракета летить 6 хвилин на 300 кілометрів. Всі засоби ПРО її бачать, але відреагувати ніхто не встигає", – пояснив експерт.

Ракетний комплекс "Точка У"

Ракетний комплекс "Точка У"

"Проти неї можна застосовувати тільки лазерну зброю або гіперзвукову", – зауважив Жданов.

У цьому контексті він нагадав про те, що "під час війни в Перській затоці було зроблено 169 пусків по Ізраїлю балістичною ракетою Скад R -300, і всі 169 були вдалими. Через 10 років командувач НАТО зізнався, що жодної ракети вони так і не збили".

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Експерт повідомив, що "Точки У" є на озброєнні в колишніх союзних республіках, а також у деяких країн-імпортерів радянських зразків озброєння.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше стало відомо про те, що крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400. Передбачається, що ракети полегшать проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь в повітряний простір противника, контрольований засобами ПРО і ППО.

  • В інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic Володимир Путін заявив, що РФ має гіперзвукову зброю, якої "ні у кого немає".

  • Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), генерал армії Микола Маломуж заявив, що Росія не є світовим лідером в сучасних розробках гіперзвукової зброї.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Озброєння
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Советское оружие дуракам не подчиняется
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