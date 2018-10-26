МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

1.5тЧитати матеріал російською

У мережі користувачі поділилися кумедними фото фейковий бомб, які вони змайстрували у відповідь на чутки про те, що Клінтонам і Обамі відправили муляжі вибухових пристроїв.

Фото-тролі виклали на 4chan. Для виготовлення "бомб" використовували все, що потрапить під руку: від тварин і старої техніки — до продуктів, а також фільмів із Ніколасом Кейджем.

Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

Нагадаємо, що в США зловмисники відправили посилки з вибуховими пристроями для Барака Обами, Хілларі й Білла Клінтонів, мільярдера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, у ресторан Роберта Де Ніро, до редакції видання CNN і сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Ентоні Букеру. Жоден із них не вибухнув.

Співробітник CNN Джин Акоста показав, як виглядав присланий пакет: на фото видно трубку, таймер, поштові марки з прапором США і зображений на ручці шарж на прапор "Ісламської держави".

Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Новини
Чи врятують під час лих: дронам придумали незвичайне застосування

Як написало видання Tjournal.ru, на прес-конференції у Нью-Йорку представники поліції заявили, що пристрої справжні, але не сказали, чому жоден із них не спрацював. У той же час деякі експерти висловили припущення, що демократам і критикам Трампа прислали муляжі для залякування.

1. На прохання The New York Times знімки бомб вивчили фахівці. За їхніми словами, пристрої схожі скоріше на ті, які показують у кіно, а не на реальну загрозу — таймер на ручці, зазвичай справжні виробники бомб його не кріплять;

2. Колишній урядовий експерт із вибухівок Ентоні Мей зазначив, що батарейок у посилці не вистачило би для вибуху;

3. Джерела каналу NBC, які беруть участь у розслідуванні, також заявили, що мінімум декілька посилок не змогли б вибухнути. Але вони не знають, муляжі зроблені навмисно або відправник допустив помилку.

Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

Користувачі 4chan відреагували на обговорення реалістичності бомб флешмобом. На іміджбордах завели "Поварену книгу аутиста", де публікували фото абсурдних варіантів "вибухівок", зроблених із підручних засобів.

Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі
Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сінгапурі покажуть транспорт майбутнього.

Особи
Хілларі КлінтонБарак Обама
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги