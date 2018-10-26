Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

У мережі користувачі поділилися кумедними фото фейковий бомб, які вони змайстрували у відповідь на чутки про те, що Клінтонам і Обамі відправили муляжі вибухових пристроїв.

Фото-тролі виклали на 4chan. Для виготовлення "бомб" використовували все, що потрапить під руку: від тварин і старої техніки — до продуктів, а також фільмів із Ніколасом Кейджем.

Нагадаємо, що в США зловмисники відправили посилки з вибуховими пристроями для Барака Обами, Хілларі й Білла Клінтонів, мільярдера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, у ресторан Роберта Де Ніро, до редакції видання CNN і сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Ентоні Букеру. Жоден із них не вибухнув.

Співробітник CNN Джин Акоста показав, як виглядав присланий пакет: на фото видно трубку, таймер, поштові марки з прапором США і зображений на ручці шарж на прапор "Ісламської держави".

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ — Jim Acosta (@Acosta) 24 жовтня 2018 р.

Як написало видання Tjournal.ru, на прес-конференції у Нью-Йорку представники поліції заявили, що пристрої справжні, але не сказали, чому жоден із них не спрацював. У той же час деякі експерти висловили припущення, що демократам і критикам Трампа прислали муляжі для залякування.

1. На прохання The New York Times знімки бомб вивчили фахівці. За їхніми словами, пристрої схожі скоріше на ті, які показують у кіно, а не на реальну загрозу — таймер на ручці, зазвичай справжні виробники бомб його не кріплять;

2. Колишній урядовий експерт із вибухівок Ентоні Мей зазначив, що батарейок у посилці не вистачило би для вибуху;

3. Джерела каналу NBC, які беруть участь у розслідуванні, також заявили, що мінімум декілька посилок не змогли б вибухнути. Але вони не знають, муляжі зроблені навмисно або відправник допустив помилку.

Користувачі 4chan відреагували на обговорення реалістичності бомб флешмобом. На іміджбордах завели "Поварену книгу аутиста", де публікували фото абсурдних варіантів "вибухівок", зроблених із підручних засобів.

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