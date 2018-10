Бомба для Обами і Клінтонів: у мережу виклали кумедні фото-тролі

У мережі користувачі поділилися кумедними фото фейковий бомб, які вони змайстрували у відповідь на чутки про те, що Клінтонам і Обамі відправили муляжі вибухових пристроїв.

Фото-тролі виклали на 4chan. Для виготовлення "бомб" використовували все, що потрапить під руку: від тварин і старої техніки — до продуктів, а також фільмів із Ніколасом Кейджем.

Нагадаємо, що в США зловмисники відправили посилки з вибуховими пристроями для Барака Обами, Хілларі й Білла Клінтонів, мільярдера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, у ресторан Роберта Де Ніро, до редакції видання CNN і сенатору-демократу від Нью-Джерсі Корі Ентоні Букеру. Жоден із них не вибухнув.

Співробітник CNN Джин Акоста показав, як виглядав присланий пакет: на фото видно трубку, таймер, поштові марки з прапором США і зображений на ручці шарж на прапор "Ісламської держави".

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ