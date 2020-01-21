Boeing припинив виробництво сумнозвісних літаків 737 MAX

Американська корпорація Boeing припинила збірку пасажирських літаків серії 737 MAX.

Як передає CNN, виробництво цих лайнерів тимчасово зупинили ще в грудні. А вже на початку січня в Ірані сталася ще одна трагедія з літаком серії Boeing 737, але без приставки MAX.

Виробництво моделі 737 MAX вирішили зупинити після двох смертельних авіакатастроф, у результаті яких загинули 346 осіб.

При цьому на час припинення виробництва цих літаків співробітників корпорації переведуть працювати над іншими проєктами.

Boeing припинив виробництво літаків 737 MAX

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перше падіння цієї моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту перебували 188 осіб, включно з екіпажем, усі вони загинули.

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