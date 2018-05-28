Блокування Telegram: Росія пішла на радикальні заходи

Роскомнадзор зажадав від компанії Apple видалити додаток популярного мессенджеда Telegram з App Store в Росії.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Також від Apple зажадали припинити розсилку сервісних push-повідомлень Telegram користувачам із Росії.

"Щоб уникнути можливих дій Роскомнадзора з порушення функціонування зазначених вище сервісів Apple Inc, просимо вас у найкоротші терміни проінформувати нас про подальші дії компанії, спрямовані на вирішення цих проблемних питань", - сказано в листі.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський районний суд Москви ухвалив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було прийнято після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією РФ таємницю листування. 16 квітня месенджер стали офіційно блокувати, але користувачі використовують спеціальні сервіси, щоб обійти заборону та продовжувати користуватися Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Роскомнадзор заблокував десятки VPN-сервісів, через які можна було отримати доступ до Telegram.