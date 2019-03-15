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Ближче, ніж Місяць: до Землі мчить найбільший за 2019 рік астероїд

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До Землі наближається найбільший у 2019 році астероїд EA9.

22 березня він пройде біля нашої планети ближче, ніж Місяць, повідомляє Techno.bigmir.

"Нещодавно виявлений астероїд, що отримав позначення EA9, пронесеться біля Землі на відстані 0,80 відстані до Місяця / 0,00204 астрономічних одиниць (305 179 км/189 629 миль)", - йдеться в повідомленні.

Пошукові системи помітили його до критичного наближення до Землі, що буває вкрай рідко. Це сталося 9 березня, при астрономічному огляді в обсерваторії Маунт-Леммон. Вчені зарахували його до астероїдів Атон (перетинають земну орбіту з внутрішньої сторони). Припускають, що його діаметр становить від 17 до 37м (55,7 - 121,3 фута).

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Астероїд

Астероїд

Розрахунки показали, що він промчить повз Землю зі швидкістю 5,37 км/с (відносно Землі) в 1:58 UTC (о 23:58 за київським часом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що з Землею може зіткнутися величезний астероїд.

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