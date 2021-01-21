Білий дім у небезпеці через спортивну звичку Байдена – NYT

Безпека Білого дому може бути під загрозою через звичку нового президента США Джо Байдена. У всьому винний велотренажер із доступом в інтернет.

Як пише New York Times, для своїх домашніх тренувань Байден використовує технологічний тренажер Peloton, який оснащений відеокамерами, мікрофонами і дисплеєм пристрою із соціальними можливостями. Видання зазначає, що служба безпеки Білого дому може не дозволити поставити цей тренажер у приміщенні.

Однак, за словами колишнього заступника директора Агентства з національної безпеки Річарджа Леджетта, тренажер зможуть встановити, відрізавши його від мережі й усунувши низку функцій, таких як камера і мікрофон.

велотренажер Peloton

Водночас Байдену, з метою безпеки, найімовірніше, будуть рекомендувати не проводити конфіденційних розмова поблизу пристрою, зазначив експерт.

Додамо, що раніше з аналогічною проблемою зіткнувся попередник Байдена Дональд Трамп. Він використовував свій iPhone замість спеціального безпечного пристрою. Також Барак Обама не розлучався зі своїм смартфоном марки BlackBerry.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джо Байден склав присягу президента США й офіційно став 46-м главою Сполучених Штатів.