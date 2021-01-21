Білий дім в небезпеці через спортивну звичку Байдена – NYT

Безпека Білого дому може бути під загрозою через звичку нового президента США Джо Байдена. Всьому виною велотренажер з доступом в інтернет.

Як пише New York Times, для своїх домашніх тренувань Байден використовує технологічний тренажер Peloton, який оснащений відеокамерами, мікрофонами і дисплеєм пристрою з соціальними можливостями. Видання зазначає, що служба безпеки Білого дому може не дозволити поставити цей тренажер в приміщенні.

Однак, зі слів колишнього заступника директора Агентства з національної безпеки Річарджа Леджетта, тренажер зможуть встановити, відрізавши його від мережі і прибравши ряд функцій, таких як камера і мікрофон.

При цьому Байдену, в цілях безпеки, швидше за все будуть рекомендувати не проводити конфіденційних розмова поблизу пристрою, зазначив експерт.

Додамо, що раніше з аналогічною проблемою зіткнулися з попередником Байдена Дональдом Трампом. Він використовував свій iPhone замість спеціального безпечного пристрою. Також Барак Обама не розлучався зі своїм смартфоном марки BlackBerry.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джо Байден прийняв присягу президента США і офіційно став 46-м главою Сполучених Штатів.