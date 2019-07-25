Б'є на 70 км: випробування новітньої зброї для ЗСУ потрапили на відео

В Україні провели випробування новітнього ракетного озброєння "Вільха-М", яка є модернізованою версією "Вільхи".

Зброю перевіряли на дальність. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець на своїй сторінці у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"24 липня відбувся черговий етап заводських випробувань високоточної системи залпового вогню "Вільха-М". Під час них відпрацьовувалися чергові завдання з перевірки і вдосконалення низки технічних і технологічних рішень", – розповів він.

Згурець додав, що "Вільха-М" є логічним продовженням робіт за темою вже прийнятої на озброєння ЗС України високоточної системи залпового вогню "Вільха".

Випробування "Вільхи-М" Скріншот

"Як відомо, "Вільха" є глибокою модернізацією РСЗВ "Смерч" – так воно зафіксовано в документах. Хоча по суті йдеться про створення нової системи залпового вогню з можливостями високоточної зброї – у габаритних параметрах реактивного снаряда для РСЗВ "Смерч", – підкреслив він.

Згідно з технічними характеристиками, максимальна дальність стрільби "Вільхи" – 70 км. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії – приблизно 3,4 М. За результатами державних випробувань, високоточна система залпового вогню "Вільха" в кінці 2018 року була прийнята на озброєння ЗС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині вперше за 23 роки провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

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