Астронавти з МКС зняли полярне сяйво на Землі: чарівні фото

Екіпаж 64-ї експедиції на МКС зняв, як виглядає з космосу полярне сяйво на Землі.

Як повідомляє Daily Mail, знімки були зроблені приблизно в 263 милях (більше 420 км) над рівнем моря (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Астронавти зняли полярне сяйво, пролітаючи над Північною Атлантикою, Румунією і Росією.

На більшості зображень видно зелену стрічку, що світиться, яка нависла над горизонтом, і яскраві вогні міст унизу.

"Орбіта станції знаходиться на висоті 51,6° над екватором, звідки відкривається вражаючий вид на північне сяйво Землі між вогнями міста і мерехтливими зірками", – повідомили в NASA.

Нагадаємо, полярні сяйва, також звані "світінням Землі", викликаються взаємодією космічних променів з газами у верхніх шарах атмосфери, які покривають горизонт різнокольоровими електричними вогнями.

Знімок зроблений 18 січня, коли МКС перебувала над Північною Атлантикою dailymail.co.uk

Знімок був зроблений, коли МКС перебувала над Румунією dailymail.co.uk

13 січня екіпаж МКС поділився знімком під час польоту над Казахстаном dailymail.co.uk

Ще один знімок, зроблений над Казахстаном dailymail.co.uk

На фото 7 січня зображений космічний корабель на тлі сяйва dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в околицях міста Рованіємі в Лапландії помітили дивне явище – північне сяйво Аврора Бореаліс. Його назва походить від імені римської богині ранкової зорі Аврори і грецького бога вітру Борея.