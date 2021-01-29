Астронавти з МКС зняли полярне сяйво на Землі: чарівні фото

Екіпаж 64-ї експедиції на МКС зняв, як виглядає з космосу полярне сяйво на Землі.

Як повідомляє Daily Mail, знімки були зроблені приблизно в 263 милях (більше 420 км) над рівнем моря (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Астронавти зняли полярне сяйво, пролітаючи над Північною Атлантикою, Румунією і Росією.

На більшості зображень видно зелену стрічку, що світиться, яка нависла над горизонтом, і яскраві вогні міст унизу.

"Орбіта станції знаходиться на висоті 51,6° над екватором, звідки відкривається вражаючий вид на північне сяйво Землі між вогнями міста і мерехтливими зірками", – повідомили в NASA.

Нагадаємо, полярні сяйва, також звані "світінням Землі", викликаються взаємодією космічних променів з газами у верхніх шарах атмосфери, які покривають горизонт різнокольоровими електричними вогнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в околицях міста Рованіємі в Лапландії помітили дивне явище – північне сяйво Аврора Бореаліс. Його назва походить від імені римської богині ранкової зорі Аврори і грецького бога вітру Борея.