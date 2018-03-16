Астронавт NASA розповів історію з прапором України в космосі

Астронавт NASA Ренді Брезник 15 березня розповів у Києві історію з прапором України.

Як передає кореспондент "Обозревательа", астронавт повідомив, що вперше побував в Україні в 2008 році.

Тоді в Дніпрі він усиновив хлопчика, якого назвав Вайет. Зараз дитині вже 12 років.

"Вибрали Україну, тому що дізналися, що є механізми вільного усиновлення. І без складнощів усиновили хлопчика. І через невеликий час після повернення додому дружина дізналася, що вагітна. І так за один рік я став батьком двох дітей", - розповів космонавт.

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На знак подяки за сина Брезник у минулому році, будучи на борту МКС, розгорнув прапор України. Сам же прапор Брезник отримав у Дніпрі в 2016 році, коли приїжджав туди погостювати з сім'єю - на батьківщину до сина.

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Тепер астронавт збирається повернути прапор України, щоб його помістили в музей в Житомирі. Сьогодні він як раз відправився туди.

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Брезник також розповів, як він і його команда варили і їли український борщ у космосі.

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Як повідомляв "Обозреватель", Брезник також поділився глобальними планами на польоти в космос.