До Землі мчать величезні астероїди: чи є небезпека катастрофи

Чотири астероїди, які, за оцінками астрономів, можуть зіткнутися із Землею і привести до глобальної катастрофи, не становлять загрози для нашої планети з містичних причин.

Вся справа – в потужній системі захисту, яка є у Землі. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Він звернув увагу на той незрозумілий факт, що за весь час існування життя на планеті Земля вона жодного разу не піддалася удару масивного космічного тіла. "Дивно, але, якщо брати класичну небесну механіку, то Земля за час існування на ній людства мала шанс зіткнутися з астероїдами багато разів. Але кожного разу щось відбувалося, орбіта астероїда трохи відхилялася, і він проходив повз, не заподіявши шкоди Землі. За весь цей час жодного разу не було небезпечного для планети зіткнення", - сказав Ігор Мехеда.

З огляду на це, він зауважив, що версія про те, що наша планета має потужну систему захисту, має під собою всі підстави.

У цьому контексті він розповів про версії, що пов'язані в міфічними країнами, пошуками яких активно займалися наприкінці XIX століття: "всі шукали Шамбалу, Агартху, Шангрі-Лу, Ельдорадо, Біловоддя, Синьогір'я тощо". Згідно з популярною версією, ці країни досі населені представниками древніх цивілізацій, які мають технології для запобігання кінця світу.

Давнє місто, ілюстрація Pinterest

Відповідаючи на запитання, чому Земля може перебувати в такому привілейованому становищі, Ігор Мехеда припустив: "Тому що поки що це єдина планета в космосі, населена життям. І її захищають від знищення, щоб життя могло розвиватися і досягти своїх завдань".

Як писав OBOZREVATEL, астрономи назвали чотири відомих астероїди, які потенційно можуть зіткнутися із Землею - 1979 XB, Апофіс, 2010 RF12 і 2000 SG344.

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