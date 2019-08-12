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До Землі мчить величезний астероїд: астроном розповів про небезпеку

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Астероїд 2019 OU1 пройде поблизу Землі на відстані, яка в 2,5 рази перевищує відстань до Місяця.

"1 мільйон кілометрів від Землі – це дуже далеко", – розповів OBOZREVATEL провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький.

"Тому проліт цього астероїда на такій великій відстані ніяк не загрожує людству і Землі. Це рядовий астероїд, для якого просто прийшов час прилетіти", – наголосив він.

Фільм про космос, ілюстрація

Фільм про космос, ілюстрація

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Вчений пояснив, що небезпечною відстанню вважається відстань у 40 тисяч кілометрів, "як для геостаціонарних супутників". За словами астронома, в такому випадку наближення до Землі космічного тіла "може викликати збурення орбіти, випадкові зміни елементів орбіти, і тоді воно може підійти на більш близьку відстань".

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Водночас він запевнив: "Найближчий такий проліт буде нескоро – через кілька років, а потенційно небезпечні астероїди відомі, за ними ведеться спостереження, є спеціальна служба".

Як писав OBOZREVATEL, за даними NASA, 28 серпня в 1 мільйон кілометрів від Землі пройде астероїд 2019 OU1. Його діаметр становить 160 метрів, що на 20 метрів більше, ніж найвідоміша єгипетська піраміда Хеопса.

Раніше Всеволод Лозицький оцінив ризик "вибуху Сонця".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Кінець світу
Тег
космос
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Усраинские учёные ,это как английские,выкавыривают из носа, На усраине самая востребованная профессия это сказочник и паникёр.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Уже известно он упадёт на усраину,взодохнут все ,с облегчением ,свидомитый гадюшник с кастрюляголовыми далбаящурами будет уничтожен.
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