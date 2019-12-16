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17 грудня • оновлено в 00:40
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"Нам пох*й, закриємо очі": Apple влаштували цькування через підтримку агресії Росії. Відео

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У мережі запустили антирекламу корпорації Apple, яка визнала незаконно анексований Крим частиною Росії.

Ролик із засудженням підігравання компанії авторитаризму в РФ і Китаї з'явився на YouTube-каналі "NewsFromUkraine" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Автор створив відеоряд із веселих картинок і кадрів насильства під час протестів. На тлі життєрадісної музики прозвучали звинувачення в бік Apple.

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Apple влаштували цькування через підтримку агресії Росії

Apple влаштували цькування через підтримку агресії Росії

"Міняємо реальність. Руйнуємо межі моралі. Поклоняємося грошам. Наші нові цінності – кращі, ніж будь-коли. Порушення прав людини? Військова агресія проти інших країн? Нам пох*й. Єдине, що нас цікавить – гроші. Якщо ви диктатор чи військовий злочинець і маєте купу грошей, ми вас ніколи не розчаруємо. Ми завжди закриємо очі на ваші злочини заради власної вигоди. Якщо ви почнете війну й анексуєте чужу територію – ми позначимо її як вашу в наших додатках", – прозвучало в ролику.

Також автор нагадав про те, що Apple видалила з App Store додаток HKmap.live, за допомогою якого учасники протесту в Гонконзі визначали місце розташування поліції. "Якщо протестувальники докучають вашому авторитарному режиму – ми просто видалимо додатки, які допомагають учасникам протесту. Тому що ми поділяємо ваші цінності. Apple – підтримуємо диктатури", – підсумували в антирекламі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

  • Російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що офіційна влада США, де розташовані головні офіси компаній-гігантів Google, Facebook і Apple, повинні заборонити їм "визнавати" анексію Криму, працюючи на території Росії, і приймати її точку зору на військові злочини в світі.

  • В Apple виправдалися за скандал із "російським" Кримом, заявивши, що вказали на своїх картах окупований півострів як частину Росії лише для користувачів із РФ.

  • У мережі запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Тег
Apple
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"на YouTube-канале "NewsFromUkraine" 100 просмотров хоть набрали, травильщики? )))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Видимо российский Крым является более выгодным рынком чем вся Украина.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Представляю, как те расстроились.
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