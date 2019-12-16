У мережі запустили антирекламу корпорації Apple, яка визнала незаконно анексований Крим частиною Росії.

Ролик із засудженням підігравання компанії авторитаризму в РФ і Китаї з'явився на YouTube-каналі "NewsFromUkraine" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Автор створив відеоряд із веселих картинок і кадрів насильства під час протестів. На тлі життєрадісної музики прозвучали звинувачення в бік Apple.

Apple влаштували цькування через підтримку агресії Росії

"Міняємо реальність. Руйнуємо межі моралі. Поклоняємося грошам. Наші нові цінності – кращі, ніж будь-коли. Порушення прав людини? Військова агресія проти інших країн? Нам пох*й. Єдине, що нас цікавить – гроші. Якщо ви диктатор чи військовий злочинець і маєте купу грошей, ми вас ніколи не розчаруємо. Ми завжди закриємо очі на ваші злочини заради власної вигоди. Якщо ви почнете війну й анексуєте чужу територію – ми позначимо її як вашу в наших додатках", – прозвучало в ролику.

Також автор нагадав про те, що Apple видалила з App Store додаток HKmap.live, за допомогою якого учасники протесту в Гонконзі визначали місце розташування поліції. "Якщо протестувальники докучають вашому авторитарному режиму – ми просто видалимо додатки, які допомагають учасникам протесту. Тому що ми поділяємо ваші цінності. Apple – підтримуємо диктатури", – підсумували в антирекламі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що офіційна влада США, де розташовані головні офіси компаній-гігантів Google, Facebook і Apple, повинні заборонити їм "визнавати" анексію Криму, працюючи на території Росії, і приймати її точку зору на військові злочини в світі.

В Apple виправдалися за скандал із "російським" Кримом, заявивши, що вказали на своїх картах окупований півострів як частину Росії лише для користувачів із РФ.

У мережі запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!