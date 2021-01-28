Apple запустить функцію конфіденційності, проти якої виступав Facebook

В iPhone від компанії Apple при оновленні до iOS 14 з'явиться функція конфіденційності користувачів, проти якої раніше виступав Facebook.

Як повідомляє Finance Yahoo, функція, так звана прозорість відстеження додатків, представляє собою параметр, який дає користувачам можливість дозволити додаткам відслідковувати їхню активність. За замовчуванням цей параметр відключено.

В Apple відзначили, що такі нововведення призведуть до поліпшення конфіденційності.

"Користувачі також мають потребу в функціях і елементах управління, щоб вирішувати, як і ким будуть використовуватися їх дані. Apple стала лідером галузі, вставляють засоби захисту конфіденційності в усі свої продукти і послуги", – повідомили в компанії.

Раніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг сказав, що Apple тепер є одним з "найбільших конкурентів Facebook".

"У Apple є всі стимули для використання свого домінуючого положення на платформі, щоб втручатися в роботу наших додатків на користь своїх власних, що вони регулярно і роблять", – відзначав він.

Пояснимо, що прозорість відстеження додатків спеціально пов'язана з так званим ідентифікатором для рекламодавців або IDFA. IDFA унікальні для пристрою кожного користувача, що дозволяє рекламодавцям в цифровому форматі краще зрозуміти, наскільки ефективні їх кампанії. Він також блокує можливість додатків відстежувати користувача за адресою електронної пошти, IP-адресою або через соціальні мережі.

У Facebook виступили проти такого рішення Apple. Посилаючись на власне дослідження, в Facebook повідомили, що надання користувачам можливості відмовитися від відстеження за допомогою прозорості відстеження додатків може призвести до зниження доходів малих підприємств, що використовують рекламні послуги Facebook, на 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple запустила "режим прозорості" для додатків в своєму онлайн-магазині App Store.