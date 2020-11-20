Apple заплатить мільйони доларів за старі iPhone

Американська компанія Apple виплатить 113 млн доларів за судовим позовом про уповільнення старих моделей iPhone після оновлення операційної системи iOS.

Як повідомляє The Washington Post, раніше "яблучники" вже заплатили 500 млн доларів компенсації власникам старих пристроїв, але факт зловживання не було визнано.

"Компанія повинна припинити маніпулювати споживачами і розповісти їм всю правду про свої методи роботи і продукції. Я зобов'язуюсь притягнути до відповідальності ці технологічні компанії-гіганти, якщо вони приховують правду від своїх користувачів", – заявив генеральний прокурор штату Арізона Марк Брнович.

Відзначимо, що рішення про додаткові виплати Apple прийняли генпрокурори 34 американських штатів. В Apple даний інцидент не коментували.

Нагадаємо, що судовий спір з Apple тривав з 2017 року. Тоді власники iPhone 6, 6s, 7, SE поскаржилися, що їх смартфони почали "гальмувати" після поновлення iOS. Apple визнала, що забарилася роботу старих моделей iPhone, проте обгрунтувала це зниженням навантаження на батарею і продовженням терміну служби гаджета.

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