Apple запатентувала пристрій, що охолоджує iPhone

Американська компанія Apple запатентувала чохол для майбутніх моделей iPhone, який повинен буде збільшувати продуктивність смартфона.

Як повідомляє Techradar, новий пристрій буде відводити тепло, від корпусу телефону, що нагрівається.

Відзначається, що також такий чохол буде мати RFID-позначку, за допомогою якої iPhone визначає наявність "вентилятора" і переходить в режим підвищеної продуктивності, не застосовуючи внутрішні механізми захисту процесора від перегріву.

Патент на чохол Apple

Видання пише, що завдяки такому рішенню Apple зможе зберегти відносно невелику товщину нових iPhone, при цьому не застосовуючи складної системи для їх охолодження. Дата виходу аксесуара поки не ясна, адже він знаходиться на стадії концепту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: