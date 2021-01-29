Apple запатентувала нову технологію для iPhone

Олексій Тітофф Технології 21:03, 29.01.2021

Компанія Apple запатентувала нову технологію для iPhone. Зміни торкнулися камери смартфона.

Відомство по патентам і товарним знакам США опублікувало патент. Згідно з документом, в тексті описаной модуль камери з фокусною відстанню, що змінєються в діапазоні від 85 до 165 міліметрів.

Модуль камери оснастили двома рухомими світловими елементами, а між ними розмістили систему лінз. Такі лінзи зможуть включати обмежувач діафрагми або елемент, що заломлюється.

Патент на камеру
Apple

Пояснимо, що така система вже відома і називається перископ. В iPhone ця технологія зможе поліпшити баланс між цифровим та розширеним цифровим масштабуванням.

У патенті йдеться, що запропонований об'єктив може використовуватися в планшетах і ноутбуках. Однак коли, Apple впровадить дану технологію в свої пристрої поки невідомо.

Патент від компанії Apple
Apple

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Технології

Дивіться також

Лановий підтримував захоплення Криму і боявся "націоналізму": що російський артист говорив про Україну

Єрмак зізнався, в яких стосунках Зеленський із Коломойським

Кравчук: "слуги народу" потрапили в Раду випадково і не слухають народ

День пам'яті Героїв Крут: Україна вшановує "перших кіборгів", які зупинили армію більшовиків

Опубліковано прослушку Нескоромного: називав Путіна "красунчиком" і вітав "московську родину"