Apple запатентувала новий гаджет: у чому його інновація

Олексій Тітофф Технології 02:20, 29.09.2020

Компанія Apple запатентувала повністю механічну клавіатуру, що настроюється. Інновація такого гаджета в тому, що з'явилася можливість самостійно змінювати силу натискання та рівень шуму кожної клавіші.

Патент був опублікований на сайті Бюро по патентах і товарних знаків США. Згідно з документацією, клавіатура зможе надати два варіанти установки – наприклад, для гри та набору тексту.

Патент Apple

Також передбачається, що пристрій від Apple можна буде налаштувати за допомогою фірмового програмного забезпечення, яке задасть необхідні параметри приводам механічних перемикачів клавіатури.

Відзначається, що звук клавіш можна буде налаштувати, відрегулювати вручну їх приводи.

Патент клавіатури від Apple

Додамо, що в Apple поки не озвучили дату появи такої клавіатури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple навчить Siri на iPhone розуміти українську мову.

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