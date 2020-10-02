Apple запатентувала датчик повітря для iPhone: як він працює

Американська компанія Apple запатентувала тестер якості повітря для iPhone.

Патент був опублікований на сайті Бюро патентів і товарних знаків США. У зазначеному документі описується портативна система моніторингу якості повітря, яка може бути інтегрована в смартфон або розумний годинник.

Відзначається, що такий детектор повинен складатися з конструкції з трьох лазерів і трьох дзеркал, які спільно з фотодіодами допоможуть вимірювати кількість мікрочастинок, що літають у повітрі, для точного визначення його складу.

Пояснимо, що такий винахід дозволить "яблучній" компанії уникнути необхідності визначати точку призначення світла та розміщувати датчики виявлення подалі від випромінювача, економлячи внутрішній простір смартфона.

Патент Apple

Як повідомляв OBOZREVATEL: