Apple Watch навчили передбачити зараження коронавірусом

Олексій Тітофф Технології 02:15, 13.02.2021

Смарт-годинник Apple Watch від компанії Apple може передбачити зараження коронавірусом (COVID-19) за тиждень до ПЛР-тесту.

Як пише MacRumors, датчик серцевого ритму пристрою дозволяє визначати закономірність його показників із симптомами хвороби. В дослідженні взяли участь сотні медичних працівників, які використовували Apple Watch і спеціальні iOS-додатки.

Програма збирала інформацію, де особлива увага приділялася серцевому ритму, який є ключовим показником навантаження на нервову систему. Ці дані потім з'єднували з інформацією про стан здоров'я, а також із відомими симптомами COVID-19: температура, сухий кашель, втрата смаку та запаху.

Підсумки дослідження показали, що Apple Watch за допомогою варіабельності серцевого ритму передбачав зараження вірусом за тиждень до того, як ПЛР-тест показав позитивний результат.

Вчені зазначили, що такі результати їхньої роботи допоможуть заздалегідь попереджати зараження та завчасно ізолювати хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польська компанія розробила пристрій, який може визначати коронавірус, аналізуючи подих людини, всього за 10 секунд.

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