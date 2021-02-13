Apple Watch навчили передбачити зараження коронавірусом

Смарт-годинник Apple Watch від компанії Apple може передбачити зараження коронавірусом (COVID-19) за тиждень до ПЛР-тесту.

Як пише MacRumors, датчик серцевого ритму пристрою дозволяє визначати закономірність його показників із симптомами хвороби. В дослідженні взяли участь сотні медичних працівників, які використовували Apple Watch і спеціальні iOS-додатки.

Програма збирала інформацію, де особлива увага приділялася серцевому ритму, який є ключовим показником навантаження на нервову систему. Ці дані потім з'єднували з інформацією про стан здоров'я, а також із відомими симптомами COVID-19: температура, сухий кашель, втрата смаку та запаху.

Підсумки дослідження показали, що Apple Watch за допомогою варіабельності серцевого ритму передбачав зараження вірусом за тиждень до того, як ПЛР-тест показав позитивний результат.

Вчені зазначили, що такі результати їхньої роботи допоможуть заздалегідь попереджати зараження та завчасно ізолювати хворих.

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