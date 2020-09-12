Apple видалить в Україні додатки російських пропагандистських телеканалів

Американська корпорація Apple повідомила російські пропагандистські холдинги ВГТРК та МИА "Россия сегодня" сьогодні про видалення низки їхніх додатків на території України з App Store.

Як повідомили "Ведомости", щодо ВГТРК – йдеться про додатки "Росія 1", "Росія телебачення і радіо", "Вести fm" і "Вести.ру".

Зазначається, що причиною видалення є вимога Служби безпеки України.

У компанії додали, що поки програми працюють.

Таке ж попередження отримала і "Россия сегодня", йдеться про видалення всіх додатків.

Пропагандист Дмитро Кисельов, який очолює агентство, в коментарі РИА Новости обурився таким рішенням і назвав його "звичайною для Заходу цензурою".

"Це, на жаль, вже звичайна для Заходу цензура. Чи не тягнуть свободу слова. Зате Росія зі свободи слова залишається чемпіоном світу. Ніде немає такого діапазону думок і висловлювань. Нам не страшно. Ми в балансі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Латвії заборонили трансляцію семи телеканалів російської телекомпанії RT (Russia Today). Органи безпеки країни підкреслили, що RT є найвпливовішим каналом російської пропаганди на Заході, який "намагається представити Латвію як неспроможну країну".

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