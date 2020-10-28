Apple створює пошукову систему, як у Google – ЗМІ

Компанія Apple працює над створенням власної пошукової системи, яка повинна стати прямим конкурентом Google.

Про це пише видання Financial Times, відзначаючи, що до створення свого пошукача Apple змусив тиск з боку антимонопольних органів США.

Відзначається, що наглядові органи не влаштовує тісна співпраця Google з Apple, де перша має монополію. Так щорічно Google платить Apple від 8 до 12 мільярдів доларів за те, що в iOS-пристроях (iPhone або iPad) за замовчуванням варто пошукова система від "Гугл".

Повідомляється, що про створення "яблучного" пошукача стали говорити ще в серпні цього року, коли при веб-пошуку на пристроях з iOS 14 з головного екрану iPhone автоматично відкривалася згенерувана сторонньою системою видача, а також пряма переадресація на сайти.

Інсайдери стверджують, що Apple ще два роки тому найняла колишнього главу відділу пошуку Google Джона Джаннандреа для поліпшення можливостей штучного інтелекту та голосового помічника Siri.

Крім того, за останній час істотно активізувався пошуковий робот Applebot, який пов'язаний з Siri та Spotlight.

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