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21 грудня • оновлено в 18:28
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Apple створить власний "інтернет": деталі секретного проєкту

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Корпорація Apple почала розробку нової технології передачі даних між пристроями, для якої необхідна окрема всесвітня мережа.

Компанія зібрала секретну команду розробників і готується до створення власних супутників. Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що перші результати роботи будуть представлені не раніше, ніж через п'ять років. При цьому проєкт перебуває на початковій стадії і його можуть згорнути в будь-який момент.

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Apple створить власний "інтернет"

Apple створить власний "інтернет"

erseyo.net

У секретну команду увійшло близько 10 інженерів з досвідом у розробці супутників і антен. Тепер Apple шукає розробників ПЗ і комунікаційного устаткування. Очолили новий напрямок Майкл Трела і Джон Фенвік, які раніше працювали з Google.

Швидше за все, Apple хоче придумати свій спосіб, як передавати дані від пристрою до пристрою без використання інших мереж. Крім того, власні супутники можуть допомогти поліпшити геопозиціонування пристроїв і розвивати нові сервіси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Time назвав десять найважливіших винаходів, які найбільше вплинули на десятиріччя, що минає. У список потрапили три пристрої компанії Apple і електромобіль Tesla.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Теги
Apple интернет
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Новость из разряда как Кацaпы создают Чебурнет!(с) Для идиотов нет покоя!
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