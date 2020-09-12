У мережу потрапили фото захисних масок від Apple

Дар'я Дурова Технології 22:58, 12.09.2020

Американська корпорація Apple розробила два види власних масок для захисту в пандемію.

Один із них створено з тришарового матеріалу. Цю маску можна прати та використовувати до п'яти разів, передає агентство Bloomberg (щоб подивитися фото Apple Face Mask, доскрольте сторінку до кінця).

Маски співробітників магазина Apple.
Stuff magazine

У неї є регульовані зав'язки, які тримаються на вухах, щоб маска підходила людям із різним типом особи.

Apple Face Mask створила та ж команда інженерів і промислових дизайнерів, яка працює над iPhone та iPad.

Друга – Clear Mask – повністю прозора. Вона призначена для допомоги глухим і людям, що погано чують, у комунікації зі співробітниками магазинів. Розробка велася спільно з Вашингтонським університетом Галлодета, який займається навчанням глухих студентів.

Поки що компанія вирішила використовувати ці маски тільки для своїх співробітників. У вільному продажу вони не з'являться.

Маска від Apple.
Facebook / Марк Гарман
Розпакування маски.
Facebook / Марк Гарман
Дизайн упаковки нагадує коробку для смартфона.
Facebook / Марк Гарман
Маски упаковані герметично.
Facebook / Марк Гарман

Як писав OBOZREVATEL, кількість порожніх кварир, які здаються на Манхеттені (Нью-Йорк, США) потроїлася порівняно з 2019 роком і досягла 15 тисяч. Через пандемію власники готові навіть здавати житло безкоштовно, аби знайти мешканців.

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