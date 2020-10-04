Apple створила екран для iPhone, що може 'воскресати'

Компанія Apple запатентувати інноваційний екран для iPhone або iPad, який може "самовідновлюватися".

Про це йдеться в патентній заявці, опублікованій Бюро по патентах і товарних знаків США.

У документі говориться, що інноваційний гнучкий дисплей для смартфона і планшета може відновлюватися від подряпин або інших пошкоджень. До складу покриття екрану буде входити шар еластомеру для підвищення гнучкості дисплея.

"Під час роботи електронного пристрою на покривному шарі дисплея електронного пристрою можуть з'явитися подряпини або вм'ятини. Для поліпшення зовнішнього вигляду бажано мінімізувати наявність подряпин і вм'ятин. Щоб зменшити кількість пошкоджень, покривний шар дисплея може включати в себе шар самовідновлюється матеріалу" – відмічено в патенті.

Додамо, передбачається, що такий дисплей зможе заповнити навіть невелику подряпину на екрані навіть без зовнішнього втручання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: