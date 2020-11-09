Apple придумала, як боротися з нічними жахіттями

Олексій Тітофф Технології 21:23, 9.11.2020

Компанія Apple випустить додаток для смарт-годинника Apple Watch – Nightware, який повинен допомогти з посттравматичними стресовими розладами.

Як пише Phone Arena, власники гаджета від "яблучної компанії" зможуть побороти нічні жахіттями та краще висипатися ночами.

Суть програми полягає в тому, що під час сну відстежується частота серцевих скорочень людини, а також інтенсивність рухів тіла. Зібрані дані аналізуються та потім порівнюються з типовими показниками.

У тому випадку, якщо додатку здається, що людині сниться кошмар, то Apple Watch починає вібрувати, що має вплинути на мозкову активність користувача, перервавши сон.

При цьому в Apple відзначили, що Nightware не підійде людям, що страждають на лунатизм, а користуватися додатком слід лише за приписом лікаря.

Додамо, що розробку такого додатка вже схвалив Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Додаток було випробувано протягом 30 днів на 70 добровольцях. Дослідження показало, що додаток довів свою ефективність і поліпшення якості сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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