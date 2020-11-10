Apple представила нові MacBook. Фото

Компанія Apple представила новий MacBook Air, який побудовано на базі нового процесора Apple Silicon (М1).

Також було показано новий Mac Mini та 13-дюймовий MacBook Pro. Новинки було представлено на офіційній презентації, онлайн якої веде OBOZREVATEL.

За запевненням Apple, MacBook Air з М1 став потужнішим за 98% ноутбуків на Windows, які продавалися протягом року. Водночас ноутбук став в 3,5 раза потужнішим за попередню модель. За словами представників компанії, у частині графічної підсистеми продуктивність зросла в п'ять разів.

Характеристики MacBook Air Apple

Також на презентації зробили акцент на автономності пристрою: MacBook Air може 18 годин програвати відео і 15 годин у режимі роботи в Safari. Стартова ціна оновленого MacBook Air – 999 доларів в США.

MacBook Air Apple

Крім молодшої моделі Apple показала новий 13-дюймовий MacBook Pro на чіпі М1. В "яблучній" компанії сказали, що новий ноутбук став в 2,8 рази потужнішим по продуктивності CPU в порівнянні з попередником, що стосується графіки – в 5 разів. За їхніми словами, новий лептоп може майже 20 годин програвати відео.

Стартова ціна MacBook Pro – 1299 доларів (в США). Відзначимо, що для американських студентів надали знижку в 100 доларів.

MacBook Pro Apple

Характеристики MacBook Pro Apple

Також був показаний оновлений Mac Mini, який отримав восьмиядерний процесор. В Apple запевнили, що міні-комп'ютер в три рази потужніший колишніх моделей. Розробники запевнили, що на пристрої можна монтувати відео, музику і рендерить зображення, не боячись, що все зависне і "помре" в процесі. Ціна Mac Mini в США – від 699 доларів.

Mac Mini Apple

Mac Mini Apple

У компанії пояснили, що M1 – це відеокарта, процесор і оперативна пам'ять в одному чипі з восьмиядерна CPU. Також новий процесор побудований на 5-нанометровій архітектурі.

У M1 включено 8 ядер – по чотири для більш продуктивних і сприятливих завдань. Всього в SoC використовується 16 мільярдів транзисторів. В Apple стверджували, що M1 є чи не "самим енергоефективним процесором для комп'ютерів серед всіх конкурентів".

Чіп М1 Apple

Графік продуктивності М1 Apple

Також в Apple показали, що залізо буде працювати на новій операційній системі macOS Big Sur. Особливо було наголошено на тому, що на Mac з M1 можна буде запускати додатки для iPhone і iPad

ОС macOS Big Sur Apple

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