Apple представила нові MacBook. Фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
2,1 т.
Apple представила нові MacBook. Фото

Компанія Apple представила новий MacBook Air, які побудований на базі нового процесора Apple Silicon (М1).

Також були показані новий Mac Mini та 13-дюймовий MacBook Pro. Новинки були представлені на офіційній презентації, онлайн якої веде OBOZREVATEL.

За запевненням Apple, MacBook Air з М1 став потужнішим за 98% ноутбуків на Windows, які продавалися протягом року. При цьому ноутбук став в 3,5 рази потужнішим попередньої моделі. За словами представників компанії, в частині графічної підсистеми продуктивність зросла в п'ять разів.

Характеристики MacBook Air

Також на презентації був зроблений акцент на автономності пристрою: MacBook Air може 18 годин програвати відео і 15 годин в режимі роботи в Safari. Стартова ціна оновленого MacBook Air – 999 доларів в США.

MacBook Air

Крім молодшої моделі Apple показала новий 13-дюймовий MacBook Pro на чіпі М1. В "яблучній" компанії сказали, що новий ноутбук став в 2,8 рази потужнішим по продуктивності CPU в порівнянні з попередником, що стосується графіки – в 5 разів. За їхніми словами, новий лептоп може майже 20 годин програвати відео.

Стартова ціна MacBook Pro – 1299 доларів (в США). Відзначимо, що для американських студентів надали знижку в 100 доларів.

MacBook Pro
Характеристики MacBook Pro

Також був показаний оновлений Mac Mini, який отримав восьміядерний процесор. В Apple запевнили, що міні-комп'ютер в три рази потужніший колишніх моделей. Розробники запевнили, що на пристрої можна монтувати відео, музику і рендерить зображення, не боячись, що все зависне і "помре" в процесі. Ціна Mac Mini в США – від 699 доларів.

Mac Mini
Mac Mini

У компанії пояснили, що M1 – це відеокарта, процесор і оперативна пам'ять в одному чіпі з восьмиядерна CPU. Також новий процесор побудований на 5-нанометровій архітектурі.

У M1 включено 8 ядер – по чотири для більш продуктивних і сприятливих завдань. Всього в SoC використовується 16 мільярдів транзисторів. В Apple стверджували, що M1 є чи не "самим енергоефективним процесором для комп'ютерів серед всіх конкурентів".

Чіп М1
Графік продуктивності М1

Також в Apple показали, що залізо буде працювати на новій операційній системі macOS Big Sur. Особливо було підкреслено, що на Mac з M1 можна буде запускати додатки для iPhone і iPad

ОС macOS Big Sur

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Презентація Apple 2020Apple