Apple представила нову лінійку iPhone 12

Компанія Apple представила новий iPhone 12, який отримав підтримку 5G-мереж. Усього було показано чотири пристрої: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Max.

Про це стало відомо під час онлайн-презентації, текстову версію якої вів OBOZREVATEL.

Глава Apple Тім Кук повідомив, що підтримка 5G буде у всій новій лінійці iPhone. На презентації зазначили, що смартфон отримав новий колір – синій.

Новий iPhone 12 отримав плоскі алюмінієві рамки та плоске скло на фронтальній і тильній панелях. OLED отримав технологію Super Retina XDR і підтримку HDR10.

В iPhone 12 встановили скло Ceramic Shield, яке було розроблено у співпраці з Corning.

Усередині iPhone 12 стоїть процесор A14 Bionic, що побудований за 5-нанометровим технологічним процесом. Зазначається, що це перший у світі такий чип з 11,8 млрд транзисторів.

iPhone 12 отримав здвоєну камеру: 12-мегапіксельна з широким кутом і 12-мегапіксельна зі ще більшим кутом. Найголовніше оновлення – це діафрагма f/1.6 на основній камері. Крім того, нічний режим тепер працює, зокрема, на фронтальній камері.

Новий смартфон із бездротовою зарядкою отримав підтримку MagSafe – у корпус вбудовано магніти. Також було показано оригінальні чохли, які допоможуть краще заряджати смартфон.

iPhone 12 minі отримав найменший екран – 5,4 дюйма, у просто iPhone 12 – 6,1. iPhone 12 Pro отримав два нових кольори – золотий і синій. У iPhone 12 Pro діагональ зросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max – до 6,7 дюймів.

Ціна iPhone 12 mini в США стартує зі $699 у США, а iPhone 12 – з $799. Ціна iPhone 12 Pro, починається з $999, але тепер у базі буде 128 ГБ пам'яті. Передзамовлення в США стартує 16 жовтня. iPhone 12 Pro Max стартуватиме зі $1099 за ті ж 128 ГБ, але в продаж надійде пізніше – 6 листопада.

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