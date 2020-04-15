Apple представила бюджетний iPhone SE. Фото та відео

Компанія Apple представила нову версію телефону iPhone SE.

Всю інформацію, фото і відео компанія розмістила на своєму офіційному сайті. Відзначається, що новинка буде коштувати всього $ 399 (10 800 грн).

iPhone SE другого покоління має 4,7-дюймовий екран і фізичну кнопку "Додому" зі сканером відбитків пальців TouchID.

iPhone SE apple.com

У телефону ззаду є тільки одна 12-мегапіксельна камера, але Apple заявляє, що вона здатна створювати фотографії з ефектом глибини, використовуючи портретний режим, так само, як його багатооб'єктивні брати та сестри.

Також основна камера iPhone SE підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з'явилася в iPhone XS, і зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

iPhone SE apple.com

На відміну від свого попередника, який вийшов в 2016 році, новий iPhone SE був модернізований за допомогою чіпа A13 Bionic - того ж, що і в нинішніх флагманських моделях Apple iPhone 11.

Однак, телефон не має функції розблокування екрану обличчям, як у більш дорогих iPhone. Але, корпус його зроблений з алюмінію і захищений від вологи і пилу.

Випускатися iPhone SE буде в трьох кольорах – чорному, білому і червоному. Для попереднього замовлення буде доступний в США вже з 17 квітня.

iPhone SE apple.com

iPhone SE apple.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Apple почала виробляти захисні маски від коронавируса для медичних працівників.